В Нагорном Карабахе не должны действовать законы России, Армении или же марионеточного режима

В бессмертной драме Александра Грибоедова «Горе от ума» герой произведения Чацкий произносит фразу, которая остается крылатой и в наши дни «А судьи кто?».

После капитуляции Армении на освобожденных азербайджанской армией территориях была восстановлена деятельность правоохранительных органов Азербайджана. Однако, часть земель все еще не перешла под контроль Азербайджана, на этих территориях все вопросы будут решаться российскими миротворцами.

Нас заинтересовал следующий вопрос: «Как и кем будет осуществляться следственный процесс, в случае совершения противоправных действий на этих территориях?».

Для получения ответа мы обратились в пресс-службу Министерства внутренних дел.

Выслушав наш вопрос, сотрудник пресс-службы МВД Ильхам Бабаев попросил позвонить ему через полчаса: «Я должен навести справки для того, чтобы ответить на ваш вопрос». Мы позвонили через полчаса. Потом звонили в течение всего дня. Но, к сожалению, сотрудник пресс-службы так и не взял трубку.

Как сообщил # руководитель пресс-службы Минюста Расим Гасанов, данный вопрос относится к компетенции Генпрокуратуры.

«Поэтому вам лучше обратиться за ответом в Генеральную прокуратуру», — посоветовал нам пресс-секретарь Министерства юстиции.

Как сообщила нам прокурор пресс-службы Айнур Эфендиева, этот вопрос будет выяснен на следующем этапе переговоров. «Пока этот вопрос остается открытым. Если там будет совершено правонарушение, наши сотрудники полиции или же прокуратуры не смогут прибыть на место преступления», — сказала нам прокурор.

Как отметил адвокат Фуад Агаев, в любой части света миротворцы должны уважать законодательство страны пребывания.

«Несмотря на то, что Азербайджан в настоящее время не осуществляет контроль над частью Нагорного Карабаха и части Лачинского района, необходимо добиться, чтобы на этой территории действовали нормы законодательства Азербайджана. Нельзя допустить, чтобы на этой территории действовали законодательные акты Армении или марионеточного режима», — заявил Фуад Агаев.

По мнению адвоката, в Нагорном Карабахе также не должны действовать и законы Российской Федерации.

«Соблюдение законодательства страны пребывания является одной из норм поведения голубых касок ООН. Я выступил с инициативой принятия по этому поводу специального закона. В данном законе должно быть четко указано и то, какие органы будут заниматься расследованием совершенных на неподконтрольных нам территориях преступлений», — сказал Фуад Агаев.