В МВД Республики Беларусь заявили о спокойной обстановке в стране

Обстановка в Республике Беларусь на фоне проходящих по всей стране протестов остается спокойной. Об этом в субботу, 15 августа, заявила TACC пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Пока всё спокойно, инцидентов не отмечено», ― рассказала она агентству.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в адрес силовиков ОМОНа и их семей нчали поступать угрозы от протестующих. При этом он подчеркнул, что у силовиков есть достаточно ресурсов для защиты себя и своих родных. Также Лукашенко отметил, что те, кто посылает эти угрозы, не понимают, «что может произойти».

Накануне многотысячная колонна манифестантов в Минске добралась до площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии. Силовики, которые находились у здания правительства, опустили щиты, не стали оказывать сопротивление, а девушки из толпы демонстрансьлатов бросились обнимать бойцов.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно окончательным данным Центризбиркома, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую — 10,1%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.

После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах люди, несогласные с итогами выборов, начали выходить на улицы. Им противостояли силовики. В столкновениях есть пострадавшие с обеих сторон (iz.ru).