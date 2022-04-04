В Высшей школе экономики (ВШЭ) больше не будет магистерской специализации «Права человека и демократическое управление», сообщает «Медиазона».

Специализация существовала в рамках магистерской программы «Политический анализ и публичная политика». Курсы читались на английском языке, студенты стажировались в зарубежных вузах и работали в международных правительственных и правозащитных организациях. Накануне академическая руководительница программы Нина Беляева сообщила студентам, что увольняется из ВШЭ в связи с закрытием специализации «Права человека и демократическое управление».

В последние годы администрация ВШЭ не продлила десятки трудовых контрактов с преподавателями и руководителями кафедр, которые критиковали действия российских властей или поддерживали оппозиционеров.

На прошлой неделе ВШЭ не продлила контракт с доцентом кафедры публичной политики Дмитрием Дубровским. По словам академика, главная цель его увольнения — «закрытие программы по правам человека».