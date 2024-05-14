В Нидерландах университете Амстердама будет оставаться закрытым в течение двух дней после того, как накануне полиция разогнала пропалестинский протест в одном из его кампусов.

Руководство университета заявило, что отменило все занятия во вторник и среду, а все помещения будут оставаться закрытыми. Также там добавили, что не могли гарантировать безопасность для тех, кто находился в кампусе, сообщает eurointegration.com.ua.

За прошедшую неделю университет трижды становился ареной жестоких столкновений между протестующими и правоохранителями.

В понедельник сотрудники и студенты университета вышли в ответ на разгон тех, кто блокировал университетское здание в среду.

Руководство университета заявило, что этот протест был мирным, пока группа посторонних лиц в масках не присоединилась и не начала блокировать входы и аварийные выходы, нанеся серьезный ущерб зданию и библиотеке.

Полиция Амстердама заявила, что университет подал заявление на протестующих за акты вандализма.

На прошлой неделе пропалестинские протестующие построили баррикады в университете Амстердама, используя парты и ограждение, чтобы заблокировать вход со стороны канала в самом центре города, и пообещали оставаться на месте до тех пор, пока учебное заведение не разорвет все связи с Израилем.

Впоследствии полиция разогнала протест студентов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что действия отдельных протестующих на студенческих пропалестинских акциях «пересекли черту», и призвал не допускать нападений на полицию и нанесения ущерба имуществу.