В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

«В Москве скончались восемь пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 5 033 человека с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Коронавирусом в мире заразились около 29,9 млн человек, более 940 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 085 281 случай заражения, выздоровели 895 868 человек, умер 19 061.