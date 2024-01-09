«В 03:26 на горячую линию 112 МЧС поступил звонок о пожаре в родильном отделении больницы на улице Юсифа Сафарова. К месту происшествия были привлечены пожарные бригады. Пожар произошел на четвертом этаже здания на площади 35 кв.м.»

Об этом АПА сообщил заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС, полковник Рза Худиев. Он отметил, что пожар в Республиканском перинатальном центре был потушен в короткие сроки.

В связи с пожаром была проведена эвакуация около 50 пациентов (новорожденных, беременных и родивших женщин).

Об этом говорится в сообщении TƏBİB.

В результате пожара пострадавших нет.

«1 человек-охранник Республиканского перинатального центра госпитализирован в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Руководство TƏBİB находится на месте происшествия. Будет предоставлена дополнительная информация», — подчеркивается в сообщении ведомства.