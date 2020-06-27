В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 20 и достигло 3714 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

«В Москве скончались 20 пациентов, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днём ранее в столице скончались 25 пациентов с коронавирусом.

26 июня власти города рассказали, что в Москве провели около 3,5 млн тестов на коронавирус методом ПЦР-диагностики, а также 1 млн тестов — методом ИХЛА.