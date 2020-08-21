В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает  ТАСС.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 710 человек с коронавирусом. На 20 августа в Москве зафиксировано более 255,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились почти 201,6 тыс. пациентов.

| 2020-08-21T01:28:11+04:00 21 августа 2020, 07:06|12345 (Пока оценок нет)
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