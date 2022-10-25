Замглавы Министерства транспорта России Александр Суханов, который в том числе отвечал за безопасность на Крымском мосту, отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение 24 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе сказано, что Суханов сам попросил об отставке. Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу, писал, что он может лишиться своего поста из-за взрыва на Крымском мосту, который произошёл 8 октября.

Суханов с 2017 года курировал работу ФГУМ «Управление ведомственной охраны Минтранса». Именно это подразделение отвечало в том числе за транспортную безопасность Крымского моста. Ему было поручено оснастить средствами безопасности транспортный переход через Керченский пролив, а также автодорожный и железнодорожный подходы к мосту со стороны Крыма и Краснодарского края. В 2020 году Суханов был назначен замглавой ведомства.