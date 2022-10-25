Федеральная служба охраны проведет в Москве тактико-специальные учения по пресечению угроз для высших органов государственной власти.

Трехдневные учения, стартующие во вторник 25 октября, пройдут на территории комплекса зданий администрации президента, Дома правительства, Совета Федерации и Госдумы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСО.

В ходе учений, которые продлятся до 27 октября, силовики будут отрабатывать среди прочего пресечение «угроз террористического характера» в отношении чиновников, депутатов и сенаторов.

Учения будут проводиться «во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и спецслужб РФ, будут также отрабатываться вопросы тушения возгораний, оказания неотложной медпомощи, задержание правонарушителей», отмечает пресс-служба ФСО.

В службе, которая отвечает за безопасность руководства России, а также ответственна за пресечение противоправных посягательств на гособъекты, подчеркивают, что учения плановые и проводятся ежегодно.