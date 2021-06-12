Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении выходных до 20 июня, таким образом, жители столицы будут отдыхать 9 дней, а именно – с 12 по 20 июня 2021 года. Указ опубликован на официальном сайте главы города.

Такое решение градоначальник принял на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией на территории столицы.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщил Собянин.

Как уточнил мэр, данное распоряжение не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на оборонные предприятия, например, «Роскосмос».

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», – написал он.

По словам Сергея Собянина, чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, власти столицы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.

«И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», – отметил градоначальник.

В связи с этим столичные власти рекомендуют сотрудникам, не прошедшим вакцинацию от COVID-19, перейти на удаленный режим работы, прежде всего, это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

Мэр Москвы также напомнил горожанам о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на транспорте, в общественных местах и на предприятиях.

На фоне сложной эпидемиологической ситуации с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов в торговых центрах. Кроме того, в организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос).

Уточняется, что в крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

«Друзья, «длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И, конечно, надо активнее вакцинироваться. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – резюмировал мэр (aif.ru)