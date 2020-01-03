В Москве подорожали патенты для трудовых мигрантов

Патент на право работы иностранных граждан на территории Москвы в 2020 году подорожал на 7%.

Такая поправка была внесена Мосгордумой в налоговое законодательство столицы.

«В 2020 году иностранные работники будут платить по 5 350 рублей за патент в месяц вместо 5 000 рублей в 2019-м. В 2018 году стоимость документа составляла 4 500 рублей», — говорится в сообщении.

По предварительной оценке департамента экономической политики и развития Москвы, поступления в бюджет в виде НДФЛ за патенты от иностранных граждан в 2019-м достигли 18 миллиардов рублей. К середине декабря документ получили 427 тысяч человек.