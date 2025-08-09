Президентская администрация Дональда Трампа пригрозила изъять у Гарвардского университета патенты на сотни миллионов долларов, обвинив образовательное учреждение в несоблюдении закона о федеральных исследовательских грантах. Соответствующее письмо, написанное в пятницу, 8 августа, и адресованное президенту университета, министр торговли США Говард Лютник опубликовал в соцсети X в субботу.

По словам главы ведомства, запущена «немедленная и всесторонняя проверка» соблюдения Гарвардом федерального закона Бэя-Доула, или закона о патентах. Университет должен до 5 сентября начать выполнять свои обязательства перед американскими налогоплательщиками. В противном случае, как пишет Лютник, патенты Гарварда передадут третьим лицам, а права собственности на изобретения, при разработке которых нарушался закон, у учреждения изымут.

В числе требований — своевременное раскрытие информации об изобретениях, предпочтение производства в США, более эффективные меры для того, чтобы сделать разработки университета более прикладными. Кроме того, до 5 сентября университет должен предоставить подробный список всех патентов, полученных от федерального бюджета, а также информацию о том, как они сейчас применяются, какие лицензионные соглашения и с кем по ним действуют.