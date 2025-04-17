Министерство внутренней безопасности США пригрозило Гарвардскому университету запретом на прием иностранцев, если вуз не передаст данные о «незаконных и насильственных действиях» студентов, обучающихся по визе. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм потребовала передать данные до 30 апреля, в противном случае университету «немедленно» запретят принимать иностранных студентов. Глава министерства также обвинила учебное заведение в «подверженности антисемитизму». По ее словам, «аудитории Гарварда отравлены антиамериканской идеологией и взглядами в поддержку ХАМАС».

Студенческая газета The Harvard Crimson сообщала, что университет получил письмо с требованием передать данные об обучающихся по визе студентах, «которые создавали угрозу другим студентам или сотрудникам» и «мешали образовательной среде». Министерство также хочет получить информацию о принятых в отношении таких студентов дисциплинарных мерах.