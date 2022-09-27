В посольстве Азербайджана в Москве почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает #, организатором мероприятия выступило посольство Азербайджана в РФ.

Сначала гости почтили память героев минутой молчания. Открывая памятный вечер, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выразил благодарность всем присутствующим и рассказал о важности проведения таких мероприятий:

«Эти 44 дня имеют особое значение в истории азербайджанского народа и ее государственности. Все вы знаете, что в течение 28 лет Армения окулировала более 20% территорий Азербайджана. В течении всех этих лет мы глубоко переживали эту ситуацию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно с самых высоких трибун в мире говорил о том, что азербайджанский народ хочет решить карабахский конфликт мирным путем. Благодаря воле Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и мощи азербайджанской армии мы освободили наши земли. Сегодня Карабах свободен, мы свободны и свободно ездим в родную Шушу».

Посол также отметил, что важно чтить память героев Отечественной войны: «Я уверен, что азербайджанский народ навсегда сохранит память о своих героях».

Председатель Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Джейхун Гусейнов выступил от имени молодежи: «44-дневная война в Азербайджане оставила глубокий след в сознании каждого из нас. Она оставила яркий и очень глубокий след в наших сердцах, судьбах и памяти. В течение 44-дневной войны все азербайджанцы мира сплотились вокруг Верховного главнокомандующего и доблестной азербайджанской армии во имя достижения единой цели».

В завершение азербайджанские студенты зачитали стихи Лейлы Алиевой, посвященные освобождению Карабаха.