В Монголии зафиксировали новую смерть от бубонной чумы

Еще один случай смерти от бубонной чумы зафиксирован в Монголии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав страны.
Сообщается, что 42-летний мужчина скончался в провинции Ховд на западе Монголии во вторник ночью. По данным представителя минздрава Доржийна Нарангэрэла, известно, что незадолго до смерти мужчина покупал две тушки сурков.
Ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.(ТАСС)