Голосование на президентских выборах началось в среду в Монголии. Выборы этого года — первые после внесения поправок в конституцию страны, согласно которым глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания, передает ТАСС.

Голосование началось в 07:00 по местному времени (03:00 GMT+4). В нем могут принять участие более 2,15 млн граждан страны, население которой составляет около 3,3 млн жителей. Избирательные участки будут открыты до 22:00 по местному времени (18:00 GMT+4).