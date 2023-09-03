Президент Молдовы Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не выявила у Молдовы долга в $800 млн перед «Газпромом». Ее слова в ходе встречи с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз приводит издание «Молдавские ведомости».

По словам Санду, на следующей неделе правительство Молдовы выступит с заявлением о найме международной компании, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед «Газпромом».

«Нас хотели обмануть в 2021 году», — отметила молдавский лидер.

В июле министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявлял о завершении аудита исторического долга государственной компании «Молдовагаз» перед российским «Газпромом».

В октябре 2021 года молдавские власти договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в страну при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. «Газпром» сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдову из-за нарушения «Молдовагазом» обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.