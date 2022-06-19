Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, вводящий запрет на новостные программы из России. Об этом в эфире Rezoomat на интернет-канале Rlive сообщила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

Планируется, что закон разместят в «Официальном вестнике» 24 июня. После чего законопроект вступит в силу.

«Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», — добавила Вицу.

Решение ввести в отношении российских передач приняли из-за ситуации в Украине, обратила внимание глава Совета по телевидению и радио.

Данный закон запретит ретрансляцию новостных и аналитических программ. Помимо того, ограничения коснутся российских военных фильмов.

В частности, законом устанавливается понятие «дезинформация», под которым подразумевается «намеренное распространение сведений, наносящих вред информационной безопасности».