В Молдове почтили память жертв ракетного удара Армении по Гяндже

27 октября в посольстве Азербайджана в Республике Молдова состоялось мероприятие, посвященное памяти людей, погибших в результате очередного нападения Армении на второй по величине город Азербайджана — Гянджу.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Молдове, выступивший на мероприятии посол Г.Османов довел до сведения участников мероприятия, что ВС Армении, нарушив режим гуманитарного прекращения огня, ночью подвергли ракетному обстрелу города Гянджа, в результате которого погибло большое количество людей, включая детей, женщин и пожилых людей, десятки людей получили травмы различной степени тяжести, город подвергся серьезным разрушениям. Посол коснулся исторических фактов о том, что Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля, еще раз подчеркнул нерушимость позиции нашей страны, основанной на нормах международного права.

Затем присутствовавший в качестве гостя на мероприятии депутат парламента Молдовы Сергиу Сирбу рассказал о справедливой позиции нашей страны в конфликте, отметил недопустимость агрессии против мирного населения в Гяндже, борьбу Молдовы за территориальную целостность, в связи с чем наши страны имеют схожую истории, а также поддержку Молдовы территориальной целостности Азербайджана. Депутат выразил надежду на скорейшее решение конфликта в рамках неприкосновенности границ Азербайджана, выразил соболезнования семьям и близким погибших в Гяндже.

Данное мероприятие широко освещалось в молдавской прессе, по теме транслировались репортажи на молдавских телеканалах.