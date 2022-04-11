Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что правительство республики выступает за сохранение режима чрезвычайного положения на период военных действий в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Гаврилица подчеркнула, что до тех пор, пока в Украине продолжается российская агрессия, правительство Молдовы будет «просить (парламент) о продлении режима чрезвычайного положения».

«С помощью Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы можем оперативно принимать решения, граждане будут чувствовать себя защищенными», — заявила Гаврилица.

25 февраля парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за ситуации в Украине.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что в рамках режима ЧП в стране будет действовать специальный режим въезда и выезда, а также контроль воздушного пространства республики и специальный режим транспортировки товаров через территорию Молдовы.