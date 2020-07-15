В мире за сутки выявили более 185 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 185 тысяч, превысив 13,1 млн. Согласно опубликованным в среду вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тысячи и составило свыше 574 тысяч, передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 15 июля в мире было зарегистрировано 13 150 645 инфицированных и 574 464 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 185 836, число умерших увеличилось на 4 176. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 196 775 случаев заражения и 3 634 летальных исхода.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 6 884 151. За сутки этот показатель вырос на 103 723. Число умерших там увеличилось на 2 244 и достигло 290 674. В Европе насчитываются 2 964 046 заразившихся и 204 449 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 942, количество умерших увеличилось на 492.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 317 078, зафиксировано 32 294 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 14 781, умерли 543 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 344 783. Далее следуют Бразилия (1 884 967), Индия (936 181), Россия (746 369), Перу (330 123), Чили (319 493), Мексика (304 435), ЮАР (298 292), Великобритания (291 377) и Иран (262 173).