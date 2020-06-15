В мире продолжается война с памятниками на фоне антирасистских протестов

В Милане неизвестные облили красной краской памятник журналисту Индро Монтанелли, сообщает корреспондент информагентства AFP в воскресенье, 14 июня, отмечая, что это первый подобный случай в Италии. На постаменте статуи неизвестные написали «расист» и «насильник».

Монтанелли, скончавшийся в 2001 году в возрасте 92 лет, был одним из самых влиятельных итальянских журналистов XX столетия. Он основал газету Il Giornale и работал в издании Corriere della Sera. В 1935 году, во время правления диктатора Бенито Муссолини, Монтанелли добровольно отправился на войну с Эфиопией.

Одна из антифашистских организаций Италии обвиняет журналиста в том, что тот купил 12-летнюю девочки из Эритреи, женился на ней и сделал ее своей секс-рабыней. Ранее антифашисты призывали власти Милана убрать статую Монтанелли, однако получили отказ. На сторону города встал также МИД Италии.