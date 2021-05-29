С целью формирования стойкого общественного иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа (СOVID-19) в мире применили свыше 1,84 млрд доз вакцины.

Согласно данным ресурса Ourworldindata.org, наибольшее количество вакцин применено в Китае — 602 млн 990 тыс.

Далее следуют США — 292 млн 100 тыс., Индия — 203 млн 170 тыс., Бразилия — 66 млн 430 тыс., Великобритания — 63 млн 350 тыс., Германия — 49 млн 260 тыс., Франция — 34 млн 940 тыс., Италия — 33 млн 560 тыс., Мексика — 29 млн 240 тыс., Турция — 28 млн 750 тыс., Россия — 28 млн 110 тыс., Индонезия — 25 млн 78 тыс., Испания — 26 млн 130 тыс. и Канада — 22 млн 810 тыс. доз вакцин.

По количеству доз, примененных на 100 человек населения, лидируют Сейшельские острова. Количество примененных доз вакцины в этой стране превышает численность населения — 136,74 дозы на 100 человек.

Турция занимает 10-е место в мире по числу примененных вакцин.