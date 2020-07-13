В мире на фоне пандемии растет число голодающих

В мире растет число людей, страдающих от голода. Это следует из доклада, подготовленного детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и некоторыми другими организациями. Он был опубликован в понедельник, 13 июля.

В 2019 году от недоедания страдало 690 млн человек на планете, говорится в документе. Это на 10 млн человек больше, чем годом ранее, и на 60 млн больше, чем пять лет назад. В то же время число людей, страдающих от «умеренного или сильного недостатка пищи», составляло в 2019 году около 2 млрд человек, сообщили авторы доклада.

Пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию, констатируют эксперты. Глобальный кризис, вызванный пандемией, затронул не только цепочки производства, но и распределение и потребление продовольствия на планете. «Воздействие пандемии COVID-19 на здравоохранение, социальную и экономическую сферы может обусловить дальнейшее снижение уровня продовольственной безопасности и ухудшение пищевого статуса наиболее уязвимых групп населения», — предупреждают в ООН. (DW)