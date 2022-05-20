«Инфекции «оспа обезьяны» в Азербайджане нет, пока не выявлена».

Об этом АПА сообщил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов. По его словам, это не новая инфекция, она распространилась в Африке:

«А сейчас после поездок в эти места люди инфицируются и заражают других у себя в Европе, США. Такие факты зафиксированы. Скорость распространения этой инфекции не высокая, она требует только тесного контакта. Разница между этим заболеванием и COVID в том, что вирус распространяется не так быстро. В любом случае, это вопрос, требующий контроля. Оспа обезьяны – не проблема, которая может привести к пандемии».

Т.Эйвазов сказал, что симптомами заболевания являются усталость, слабость, озноб и боли в теле.