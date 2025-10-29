28 октября в США произошла авария, в результате которой из грузовика сбежали лабораторные обезьяны. В Департаменте шерифа округа Джаспер заявили, что животные агрессивны к людям и переносят гепатит C, герпес и COVID.

Несколько обезьян, которых перевозили из Университета Тулейн, оказались на свободе из-за того, что перевернулся грузовик. Об этом заявили 28 октября американские правоохранители, передает focus.ua.

«Не подходите к обезьянам, если увидите одну. Звоните 911. Они действительно представляют потенциальные угрозы здоровью и являются агрессивными», — отметили в ведомстве.

Впоследствии в Департаменте шерифа уточнили, что представители Тулейна «смогли попасть внутрь грузовика и правильно подсчитали». Выяснилось, что сбежали три обезьяны. Все, кроме одной, были уничтожены. С правоохранителями объединили усилия специалисты Департамента дикой природы и рыболовства Миссисипи.

«Продолжаем искать единственную обезьяну, которая до сих пор на свободе», — передала пресс-служба.

В ведомстве предупредили, что обезьяны весят примерно 18 килограммов и «агрессивны к людям», а также переносят гепатит C, герпес и COVID. Университет пообещал отправить собственную команду, чтобы забрать животных, которые остались в клетках.

В The Guardian передали, что представитель Тулейна Эндрю Яун отрицает информацию о том, что обезьяны заражены вирусами. По его словам, приматы «предоставляются другим исследовательским организациям для продвижения научных открытий» и не являются инфекционными.

«Мы активно сотрудничаем с местными органами власти и пришлем команду экспертов по уходу за животными, чтобы оказать необходимую помощь», — добавил представитель частного исследовательского университета.

В Департаменте шерифа ответили, что местные правоохранители получили информацию об угрозе для людей от обезьян-беглецов от водителя грузовика. Правоохранителей предупредили, что животные опасны и призвали работать с ними в средствах индивидуальной защиты.