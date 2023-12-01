Министры иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинули мероприятия двухдневного заседания в Скопье в знак протеста против присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сам Лавров сообщил в пятницу по итогам своего визита в Северную Македонию.

Поездка Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ — единственной европейской площадки, где России удалось сохранить членство, — с первых же часов обернулась скандалом. Болгария отказалась впускать в свое воздушное пространство самолет Лаврова, когда стало известно, что на его борту находится пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Заседание бойкотировали главы МИД Украины, Польши и стран Прибалтики, а госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель покинули Скопье вскоре после приезда, рассказал Лавров.

«Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и (Жозеп) Боррель тоже уехал. Почему это происходит?» — задался вопросом министр. И сам же ответил: «Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят. Они боятся любого честного разговора» (цитаты по «Интерфаксу» и «РИА Новости»).

В Скопье Лаврову удалось поговорить лишь с тремя министрами ОБСЕ, которая объединяет 57 стран из Европы, Северной Америки и Азии. Как следует из данных МИД РФ, двусторонние переговоры с Лавровым провели министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, министр иностранных Армении Арарат Мирзоян, а также глава МИД Венгрии Петр Сийярто.

Как заявил Лавров, он не считает произошедшее в Скопье свидетельством изоляции России. «У нас нет недружественных стран и нет недружественных народов, — заявил он на пресс-конференции в пятницу. — Есть правительства, которые от имени государства принимают решения, которые мы расцениваем как недружественные, и записываем эти правительства в соответствующий список». (moscowtimes.ru)