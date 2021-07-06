В Верховном суде Беларуси во вторник, 6 июля, вынесен приговор одному из главных оппонентов Александра Лукашенко, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Судьи почти полностью удовлетворили требование прокуратуры, запросившей наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет.

Ранее, во время прений, гособвинитель Сергей Гиргель заявил, что прокуратура настаивает на отбывании наказания в исправительной колонии усиленного режима сроком 15 лет с лишением права занимать руководящие должности . По его словам, результаты следствия позволяют прийти к выводу о виновности Бабарико и других фигурантов дела.

Суд признал Бабарико виновным по двум статьям УК: получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК РБ) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК РБ).

Виктор Бабарико в мае 2020 года был выдвинут кандидатом в президенты Беларуси и считался на тот момент главным соперником Лукашенко. Бывший банкир был задержан 18 июня по делу об «организации на базе Белгазпромбанка преступной группы, занимавшейся выводом денег за рубеж». Бабарико оставался единственным фигурантом, который не признал свою вину. Другие обвиняемые заключили досудебные соглашения. (DW)