В Минске активистов приговорили за участие в пикетах

В Беларуси в понедельник, 8 июня, прошли суды над активистами, которые днем ранее были задержаны в Минске на акциях по сбору подписей в поддержку альтернативных претендентов в кандидаты на пост президента страны.

Как сообщил правозащитный центр «Весна», к 15 суткам административного ареста приговорен Валентин Фролов, член инициативной группы Ольги Ковальковой. Член инициативной группы Светланы Тихановской Олег Бобровский получил 20 суток ареста и штраф.

Активисты «Народной громады» Ольга Николайчик и Григорий Погарцев приговорены к 15 суткам ареста. Активисты Всеслав Пашкевич и Дмитрий Рожков оштрафованы на 30 базовых величин (около 300 евро), Виталий Корниенко – на 25 базовых величин (около 250 евро), Илья Латужко и Алексей Витяж – на 20 базовых величин (около 200 евро).

К 15 суткам административного ареста приговорен оппозиционный политик Павел Северинец, один из лидеров партии Белорусская христианская демократия. Он провел на площади у Комаровского рынка митинг, после которого политик и ряд участников мероприятия были задержаны. Северинец не является членом какой-либо из инициативных групп.