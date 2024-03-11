Американский предприниматель Илон Маск назвал президента США Джо Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов. Об этом бизнесмен сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Байден — всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано преклонить колено в бесчестье», — заявил он. Таким образом бизнесмен прокомментировал пост в социальной сети, где американского лидера обвинили в том, что им «управляют СМИ и революционный класс активистов».