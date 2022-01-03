Турция и США обсудят проблему по F-35 на встрече в начале года, она, скорее всего, состоится в Вашингтоне, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Что касается вопроса по F-35, делегация США прибыла в Турцию в октябре по этому вопросу. Наша делегация в начале года еще раз обсудит этот вопрос. Эта встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне. Мы четко заявили о своей позиции американской стороне, ждем результатов» — приводит слова Акара газета «Huriyyet».

Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.