В Минобороны опровергли информацию о создании в Азербайджане баз ВВС Турции

В Министерстве обороны Азербайджана прокомментировали информацию о том, что в 3 городах нашей страны будут созданы военные авиабазы Турции.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, распространившаяся информация не соответствует действительности.

«За исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, которые она поддерживает, Азербайджанская Республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз. Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в этом движении в 2019-2022 годах», — подчеркнул официальный представитель министерства.