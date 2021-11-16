«Провокации со стороны Армении сегодня стали более интенсивными».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге в Министерстве обороны в связи с провокациями, совершенными армянскими вооруженными силами на государственной границе.

Он отметил, что армянская сторона сегодня начала военные действия: «В Кяльбаджарском и Лачинском районах армяне открыли огонь из минометов, артиллерии и гранатометов. В результате двое наших военных получили ранения. Их жизни ничего не угрожает. Наши Вооруженные силы немедленно приняли неотложные оперативные меры. Ситуация на границе остается напряженной, оперативное преимущество у нашей армии».

A.Эйвазов отметил, что значительное количество боеприпасов изъято в качестве трофея: «Были приняты адекватные меры. Атака полностью провалилась. В настоящее время ситуация на границе остается напряженной, ситуация находится под контролем».