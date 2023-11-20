20 ноября 2023 года в МИД Азербайджанской Республики состоялся совместный брифинг МИД и Минобороны относительно новых фактов о незаконной военной деятельности и очередных планировавшихся военных преступлениях Армении, выявленных после антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджана в Карабахе.

Как сообщили в МИД, в брифинге приняли участие аккредитованный в Азербайджанской Республике дипломатический корпус, военные атташе, а также представители местных и международных СМИ.