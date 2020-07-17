В Министерство обороны поступают многочисленные обращения

В связи с ситуацией, возникшей в последние дни на фоне военных операций в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, тысячи азербайджанских патриотов, граждане, проживающие за рубежом, военнослужащие запаса, инвалиды и ветераны войны обращаются в министерство обороны, и выражая поддержку армии, просят призвать их в ряды армии Азербайджана.

Как сообщается на официальном сайте министерства обороны, с 13 до 17 июля в ведомство поступило около семи тысяч таких обращений.

Министерство обороны приветствует и выражает благодарность азербайджанскому народу, в том числе каждому гражданину за проявленные солидарность и поддержку армии Азербайджана.

Как и было отмечено в выступлении Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева в ходе заседания Кабинета министров 16 июля, каждый, кто желает быть призванным на военную службу может представить свои анкетные данные Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

«Сообщаем, что любая провокация и попытка нападения противника решительно пресекается и будет пресекаться армией Азербайджана.