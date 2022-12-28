Итальянские органы здравоохранения начнут тестировать всех прибывающих из Китая на коронавирус после того, как вирус был обнаружен почти у половины пассажиров двух рейсов в Милан, пишет Bloomberg.

Если будет обнаружен новый штамм, официальные лица могут ввести более строгие ограничения на поездки из Китая, отмечает агентство.

По словам официального представителя министерства здравоохранения Германии Себастьяна Гельде, Берлин также «внимательно следит» за ситуацией в Китае.

«У нас нет никаких признаков того, что в Китае развилась более опасная мутация, которая привела бы к объявлению зоны варианта вируса, что привело бы к соответствующим ограничениям на поездки», — добавил он.