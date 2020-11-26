В МИД Турции назвали комичной позицию Сената Франции по Карабаху

Призыв Сената Франции к выводу азербайджанских войск с территории самого Азербайджана – комичен, далек от реалий и предвзят.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в заявлении МИД Турции, где назвали решение французских парламентариев очередным показателем игнорирования элементарных норм международного права и принципов справедливости в угоду внутриполитических интересов.

«Утверждения, содержащиеся в документе в адрес Турции также лишены всякого смысла. Решение Сената Франции раскрывает истинные причины, по которым страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сегодняшнего дня даже не пытались урегулировать нагорно-карабахский конфликт», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции отметили, что результаты, к которым привели действия ВС Азербайджана на поле боя, отражены и в резолюциях СБ ООН, требовавших незамедлительного и полного вывода армянских сил с оккупированных азербайджанских земель.

Решение Сената Франции не имеет никакого обоснования и далеко от здравого смысла. Данный шаг фактически ограничивает возможности Парижа внести вклад в урегулирование проблем, подчеркнули в Анкаре.

«Турция надеется, что Париж наконец-то вынесет верные уроки из 30-летнего конфликта, и сможет способствовать обеспечению стабильности на Южном Кавказе. Для этого достаточно учитывать реалии сегодняшнего дня и не отходить от буквы международного права. Анкара готова к взаимодействию со всеми странами, в том числе Францией, в направлении обеспечения мира и стабильности в конфликтных регионах», — подчеркнули в МИД Турции.