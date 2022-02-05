Публикации западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России в Украину, являются информационно-политическим давлением на Москву, в них нет ни логики, ни фактов. Такое заявление в эфире радиостанции «Радио России» сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это способ ведения борьбы в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать», – считает дипломат.

По мнению Захаровой, это стало уже мировой кампанией в отношении российской стороны под лозунгом якобы готовящейся «агрессии» в отношении Украины.

«Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред», – заключила представитель дипведомства.

Ранее американское агентство Bloomberg на своем официальном сайте опубликовала заголовок «Россия вторглась в Украину», а затем назвало его ошибкой. В настоящее время публикация удалена. В агентстве также выразили сожаление из-за этой ошибки.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ошибочную публикацию, заявил, что этот инцидент указывает на опасность агрессивных заявлений США и других западных стран. По его словам, подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям (aif. ru)