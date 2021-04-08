В МИД России пообещали ответить на любые недружественные шаги США

Россия ответит в случае введения новых санкций со стороны США, она будет реагировать на любые недружественные шаги американской стороны. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

«Отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация [США] завершила обзор «враждебных действий» России: как-то у них очень быстро получилось, потому что обычно мы обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или даже пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах», — отметил министр.(ТАСС)

| 2021-04-08T11:44:01+04:00 8 апреля 2021, 13:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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