Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение работы Совместного координационного центра в Стамбуле.

«Он [совместный координационный центр] завершил работу», — сказала Захарова в четверг на брифинге. При этом дипломат добавила, что у нее нет каких-то деталей, которыми она «может поделиться».

Ранее телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил о том, что российский персонал покинул Совместный координационный центр в связи с выходом РФ из зерновой сделки. (ТАСС)