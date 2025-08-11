Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Кайей Каллас.

Как сообщает МИД Азербайджана, Кайя Каллас поздравила с подписанием Совместного заявления лидерами Азербайджана, США и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, парафированием мирного договора, совместным призывом к ликвидации Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур, а также с другими достигнутыми договорённостями.

Было подчеркнуто, что эти соглашения имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Кайя Каллас отметила, что ЕС готов и впредь оказывать постоянную поддержку продвижению мирного процесса.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из отношений Азербайджан–ЕС, а также по региональным и международным вопросам безопасности.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении министр иностранных дел Арарат Мирзоян также провел телефонный разговор с Кайей Каллас.

Арарат Мирзоян отметил, что достигнутая договоренность о разблокировке региональных коммуникаций, в частности реализация проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», окажет значительное влияние на расширение взаимосвязанности в Южном Кавказе и за его пределами.