Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территории их страны упали ракеты российского производства.

В связи с этим глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла России Сергея Андреева с требованием «немедленно предоставить детальные объяснения», пишет rp.pl со ссылкой на представителя ведомства Лукаша Ясину.

«15 ноября 2022 года в течение нескольких часов наблюдался массированный обстрел всей территории Украины и ее инфраструктуры со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В 15:40 на село Пшеводув Грубешевском уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли двое граждан Республики Польша», — сообщил Ясина.

Отмечается, что это сообщение МИД Польши является первым официальным подтверждением польских властей о том, что ракета, которая упала во вторник на территорию Польши, прилетела из России.