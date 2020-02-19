В МИД Китая прокомментировали санкции США против Rosneft Trading

Китай выступает против односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя санкции США к Rosneft Trading.

«Китай всегда придерживается позиции, что межгосударственные связи должны основываться на соблюдении международного права и основных норм международных отношений. Мы выступаем против любого вмешательства во внутренние дела других стран, а также против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции», — заявил дипломат.