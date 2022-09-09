Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз должен установить стоимость закупки российского газа на уровне €80 за мегаватт-час. По его мнению, такая цена является справедливой, передает РИА «Новости».

Уточняется, что обсуждение этой инициативы состоится 9 сентября на встрече министров энергетики ЕС.

«Если Путин поднял цену на газ более чем до 270 евро за мегаватт-час, пора установить потолок, который говорит о том, что нельзя превышать 80 евро», — подчеркнул Ди Майо в разговоре с журналистами во время поездки в Неаполь.