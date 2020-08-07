В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал письмо американских сенаторов, пригрозивших порту в немецком городе Засниц санкциями из-за «Северного потока — 2».
«Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет», — заявил Аннен.
По его словам, тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний являются совершенно неуместными.
Аннен также сообщил, что Германия воспользуется председательством в Совете ЕС для «укрепления европейского суверенитета», и добавил, что Европа не должна поддаваться шантажу.
| 2020-08-07T12:31:43+04:00 7 августа 2020, 14:16|12345 (Пока оценок нет)
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