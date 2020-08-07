В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

«Мы дали ясно понять нашим американским партнерам, что не допустим оказания давления на наши компании» , — отметил статс-секретарь. Он указал, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться «исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».