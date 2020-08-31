В МИД Франции заявили, что переговоры по Brexit не продвигаются из-за позиции Лондона

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры Евросоюза с Великобританией об отношениях после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit) не продвигаются из-за нереалистичной позиции Лондона. Такое мнение он выразил в понедельник на совещании послов республики в европейских столицах.

«Переговоры не продвигаются из-за нереалистичной и бескомпромиссной позиции Великобритании», — отметил он. Ле Дриан призвал ЕС к консолидации общей позиции, чтобы продвигаться к глобальному и всеобъемлющему соглашению. По его словам, в этом соглашении найдут отражение в том числе вопросы безопасности и торговли.

«Необходимо обеспечить условия лояльной конкуренции», — полагает он.(ТАСС)