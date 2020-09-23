В МИД Франции призвали Кипр не блокировать санкции ЕС по Беларуси

Госсекретарь Франции по европейским делам при МИД страны Клеман Бон призвал Кипр перестать блокировать санкции ЕС по Беларуси, связывая их с санкциями против Турции.

Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.

«Я ясно заявил… своим кипрским коллегам, сказав: «Итак, вам следует разблокировать белорусские санкции, потому что, я думаю, что вы не оказываете себе услугу, создавая эту взаимосвязь», — заявил Бон в интервью газете Politico