В МИД Беларуси объяснили, почему, по мнению Минска, строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия (ЯО) РФ не противоречит Договору о нераспространении ЯО (ДНЯО). Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Беларуси разместило на своем сайте во вторник, 28 марта.

Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, «никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО», указали в МИД.

«Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом», — заявили далее в Минске, добавив, что предпринимаемые шаги не являются «новшеством».

В МИД РБ назвали планы размещения ядерного оружия на территории страны «вынужденными ответными действиями по укреплению собственной безопасности и обороноспособности».

Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что 1 июля должно быть закончено строительство специального хранилища для размещения тактического ядерного оружия России в Беларуси. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия, передан комплекс-носитель «Искандер», заявил Путин. По его словам, с 3 апреля начнется обучение экипажей. (DW)