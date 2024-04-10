Турция может разместить зенитно-ракетные комплексы С-400, которые были приобретены у РФ вдоль линии границы с соседним Ираком, сообщает газета Türkiye.

Как утверждает издание, процесс дислокации в приграничных районах С-400 может быть ускорен после завершения мусульманского праздника Рамазан или на будущей неделе.

Газета также сообщает, что Турция завершила подготовку планов проведения на севере Ирака трансграничной операции с целью его очистки от Рабочей партии Курдистана, в регион начата переброска войсковых подразделений и тыловых частей. Операция может быть проведена после визита в Ирак турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он запланирован на 22 апреля.